كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - صراف آلي يوزع مئات الدولارات على المواطنين

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير عن حدوث خلل تقني في جهاز صراف آلي تابع لبنك "Bank of America"، في مدينة هيوستن الأمريكية، وأخرج لزبون ورقة من فئة 100 دولار بدلا من 20 دولارا، وانتشر خبر جهاز الصراف الذي "يوزع" أوراقا من فئة 100 دولار على من يسحب مبلغا منه، في شبكات التواصل الاجتماعي، وأدى لوقوف السكان المحليين في طوابير أمام هذا الجهاز.

وحصلت مشادة بين المواطنين الذين وقفوا في طابور على "صراف المئة دولار"، جذبت انتباه الشرطة، وبعد وصول مساعدي العمدة، تم إغلاق جهاز الصراف الآلي، وأصدر بنك "Bank of America "، بيانا يوضح حصول أخطاء في جهاز الصراف الآلي أثناء تلقيمه أوراق 100 دولار عن طريق الخطأ، وأكد المصرف في بيانه على أن كل من حظي بورقة 100 دولار عن طريق الخطأ من هذا الجهاز الآلي يمكنه الاحتفاظ بها.