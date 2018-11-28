كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - عمرو عبد الجليل : مبحبش أعمل بروفات كتير..وبصور المشهد من أول قطفة

كتبت : انجي بيومي

قال الفنان عمرو عبد الجليل: «أنا من الفنانين اللي مبحبوش يعملوا بروفات كتير.. بصور المشهد من أول قطفة».

وعن إتقانه اللهجة الصعيدية أضاف: «كل قرية أو نجع في الصعيد لهجة خاصة بها، وتحدثتها في فيلم دكان شحاته، وفي قضية رأي عام، واتعلمت اللهجة الصعيدية لأهالي الأقصر».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الإعلامية إسعاد يونس المذاع على فضائية «dmc»: «معنديش طموح للوصول إلى جائزة الأوسكار، رغم أن زوجتي مهتمة بحصولي على الجوائز وترتيبها، وجائزتي هي حب الجمهور».

وتابع: «إحنا 6 أشقاء، ولي أخ توأم اسمه أيمن، وكان ترتيبنا الأخير، ومن درجة الشبه بيننا كان والدي يتوه فينا، ولما كان والدي ينادى عليا ياعمرو فأقول لأيمن: رد أبوك بينادى عليك، وأحيانا كنت أحصل من والدي على المصروف مرتين، وأيمن لما يروح ياخد المصروف وأبويا يضربه».

واستطرد: «المرة الوحيدة اللى ضربت فيها، إني ضيعت جزمة العيد، وأيمن أخويا بدأ العمل الفن قبلي وأنا مشيت وراه».