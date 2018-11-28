كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:50 صباحاً - مبروك عطية يوضح حكم البكاء في الصلاة

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر إن تعمد البكاء في الصلاة يبطلها، ويشترط أن يكون تلقائيًا أثناء الخشوع في أداء الفريضة.

وأضاف "عطية"، خلال حديثه لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم شريف عامر، أن الأخذ بالأسباب بدون عون من الله لا تغني، ويجب على الإنسان أن يطلب العون من رب العباد طوال الوقت ليحصل على ما يرغب في تحقيقه.

وتابع مستعينًا ببيت شعر: "إِذَا لم يَكُنْ عَونٌ مِنَ اللهِ لِلفَتى فَأَوَّلُ مَا يَجنِي عَلَيهِ اجتِهَادُهُ".