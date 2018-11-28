كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 05:05 صباحاً - بسكال مشعلاني : أشعر بالحزن لغيابي عن الجمهور المصري
كتبت : انجي بيومي
قالت المطربة اللبنانية بسكال مشعلانى إنها تسعى للحفاظ على صحتها ورشاقتها، ولذلك توقفت عن تناول الأطعمة الفسفورية.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج «بالعربي» المذاع على فضائية «دبي»: «أحرص على زراعة أرضي في بيروت بالخضراوات، وأنا مع عمليات التجميل، لكنها تغير من جمال الفنانة بنقاط معينة وليس للتشويه».
وتابعت: «تغيبت عن الساحة الفنية 3 سنوات بعد إنجاب ابني، ولذلك قررت العودة للغناء مرة أخرى بأغنية أخاف أعشقك من ألحان زوجي ملحم أبو شديد».
واستطردت: «لا أبحث عن الأغاني اللي بتكسر الدنيا فترة محددة، ولكني أبحث عن الكلمات المحترمة ولحنها الجيد».
واختتمت قائلة: «أشعر بحزن شديد بسبب غيابي عن الجمهور المصري، ولذلك أستعد حاليا في أعداد أغنية رومانسية تليق بذوق الجمهور المصري، بالإضافة إلى فلكلور أردني».
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