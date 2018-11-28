وصفات طبيعية للحفاظ على الشعر من الجفاف في الشتاء

الشتاء واحد من أكثر المواسم المفضلة لدى كثير من النساء، إلا أنهن دائما بحاجة إلى رعاية خاصة، لتغذية الشعر والحفاظ عليه بشكل صحي.

وتعد الرياح الجافة سبب رئيسي لتلف الشعر خلال فصل الشتاء، كما أن ارتداء القبعات والإفراط في استخدام منتجات التدفئة قد يؤدي أيضًا إلى تلف الشعر، ما يسبب الانقسام وتساقطه.

وإليكي وصفات للعناية بالشعر من الجفاف، حسبما أوردها موقع BOLDSKY

* قناع العسل والبيض:

- يساعد العسل في حماية الرطوبة على شعرك وبالتالي يحافظ على شعرك وفروة رأسك رطب لأطول وقت.

- فقط أخلطي البيض مع كوب من العسل الخام جيدًا.

- دلكي فروة رأسك بالخليط وحتى الأطراف، واتركيه لمدة نصف ساعة.

- أغسلي شعرك بالشامبو العادي.

* جل الصبار وعصير الليمون:

- يعد جل الصبار، واحد من أفضل العناصر للعناية بفروة الرأس وتنعيم الشعر بشكل عميق.

- فقط أخل جل الصبار، مع بضع قطرات من عصير الليمون الطازج جيدً.

- ضعي الخليط على الفروة، وحتى الجذور، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

- قومي بغسل الشعر بالماء، والشامبو العادي.

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