كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - للكبار فقظ .. كارداشيان بإطلالة بإطلالة عارية - صور
نشرت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان على "انستغرام"، صورةً لها وهي ترتدي زيًّا كاملًا باللون الأصفر النيون الجريء، نسّقته مع أحذية بوت "Desert Rat" العصري من علامة "Yeezy" لزوج شقيقتها كيني ويست.
وظهرت كلوي في الصورة برفقة شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان، وقد ارتدت حمّالة صدر رياضية، شورت راكب الدراجة النارية، سترة واقية كلها مطابقة بلون أصفر النيون.
شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقظ .. كارداشيان بإطلالة بإطلالة عارية - صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .