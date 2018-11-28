كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - للكبار فقظ .. كارداشيان بإطلالة بإطلالة عارية - صور

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان على "انستغرام"، صورةً لها وهي ترتدي زيًّا كاملًا باللون الأصفر النيون الجريء، نسّقته مع أحذية بوت "Desert Rat" العصري من علامة "Yeezy" لزوج شقيقتها كيني ويست.

وظهرت كلوي في الصورة برفقة شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان، وقد ارتدت حمّالة صدر رياضية، شورت راكب الدراجة النارية، سترة واقية كلها مطابقة بلون أصفر النيون.







