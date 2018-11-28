كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - الرفق بالحيوان : فكرة تصدير الكلاب والقطط للخارج مرفوضة

كتبت : انجي بيومي

رفضت منى خليل، نائبة رئيس جمعية الرفق بالحيوان، تعامل وزارة الزراعة مع أزمة تصدير الكلاب، لافتة إلى أنهم في انتظار بيان رسمي من هيئة الخدمات البيطرية بشأن تلك القضية.

وقالت "خليل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن "وزارة الزراعة لا تحترم عقول المواطنين، كيف يقول الوزير إن الشخص الذي سيصدر الكلاب لابد أن يكون مُسجل وفي البيان الصحفي تقول الوزارة إنه مسموح باصطحاب الحيوانات الأليفة للخارج دون تسجيل؟".

وأضافت "خليل" أن "فكرة تصدير الكلاب والقطط للخارج أمر مرفوض، وغير مطروح للنقاش، ووصفته بـ"جريمة ضد الحيوانات".