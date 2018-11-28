كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - جدول مباريات اليوم الأربعاء 28-11-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات البوم

يشهد اليوم الأربعاء عبر قناة "أون سبورت" مباراة وحيدة بالدوري المصري في الجولة 16 ستقام بين النجوم وبيراميدز بملعب بتروسبورت في تمام السابعة مساء.

ويفتتح الإسماعيلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة لو ميساجير البوروندي خارج الأرض في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا الساعة الخامسة مساء. مباراة لن تذاع تليفزيونيا.

أما في تمام العاشرة مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس 1" سيلتقي باريس سان جيرمان مع ليفربول ورفقاء محمد صلاح في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.

ولحساب البطولة ذاتها وفي التوقيت ذاته سيلتقي توتنام مع إنتر ميلان عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

ويستضيف أيندهوفن منافسه برشلونة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

هذا بالإضافة للقاء بين أتليتكو مدريد وموناكو في ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الثامنة إلا خمس دقائق عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وسوف يلتقي الترجي مع النجم الساحلي في الدوري التونسي في تمام الثالثة عصرا عبر قناتي "التونسية 1" و"الكأس 1".

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 28/11/2018 بتوقيتالقاهرة..

دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات الجولة الخامسة)

أتليتكو مدريد الإسباني × موناكو الفرنسي.. الساعة 7:55 مساءاً على بي ان سبورت 1

لوموكتيف موسكو الروسي × جالطة سراي.. الساعة 7:55 مساءاً على بي ا ن سبورت 2

بوروسيا دورتموند الألماني × كلوب بروج البلجيكي.. الساعة 10 مساءاً على بي ان سبروت 5

أيندهوفن الهولندي × برشلونة الإسباني.. الساعة 10 مساءاً على بي ان سبروت 3

توتنهام الإنجليزي × إنتر ميلان الإيطالي.. الساعة 10 مساءاً على بي ان سبورت 2

نابولي الإيطالي × النجم الأحمر الصربي.. الساعة 10 مساءاً على بي ان سبورت 5

باريس سان جيرمان الفرنسي × ليفربول الإنجليزي.. الساعة 10 مساءاً على بي ان سبورت 1

بورتو البرتغالي × شالكه الألماني.. الساعة 10 مساءاً على بي ان سبورت 6

* الدوري المصري

نجوم المستقبل × بيراميدز .. الساعة 7:00 مساءً