كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - رسمياً - المصري يُمدد عقد إسلام صلاح

إسلام صلاح

رغم الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغياب الطويل، لكن المصري أعلن تمديد تعاقده مع إسلام صلاح.

أعلن النادي المصري عن تجديد عقد إسلام صلاح مدافع الفريق وقائده لأربعة مواسم مقبلة حتى موسم 2022/2023.

وكان عقد إسلام صلاح مع المصري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يمدد عقده مع الفريق.

صاحب الـ27 عاما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي هذا الموسم في الجولة الثانية من الدوري، وهو الآن في مرحلة التأهيل من الإصابة.

ويعد إسلام صلاح أحد أبناء قطاع الناشئين في النادي المصري، ويلعب للفريق الأول منذ موسم 2009/2010.

وانضم إسلام إلى صفوف الداخلية في موسم 2012/2013 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وقتما اعتذر النادي المصري عن عدم المشاركة في الدوري، ثم عاد لفريقه مع بداية الموسم التالي.

ولا يمر المصري بأفضل مواسمه، فيحتل الفريق حاليا المركز الـ16 برصيد 13 نقطة فقط، لكن يملك 5 مباريات مؤجلة.