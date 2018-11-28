كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - المقاولون يحسم موقفه من بيع طاهر محمد طاهر للأهلي

طاهر محمد طاهر

تحدث محسن صلاح رئيس مجلس ادارة نادي المقاولون العرب عن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول وامكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وقال محسن في تصريحات ببرنامج "الماتش" المذاع عبر شاشة صدى البلد "ادارة المقاولون تضم مهندسين ونتعامل مع طاهر محمد كالمشروع"، مشيرًا الى رغبة النادي لبيعه في اوروبا وليس في مصر.

وأضاف: "نجهز مشروع طاهر للعب في الدوري الاوروبي وتسويقه في الخارج، لدينا نظرة في اللاعب وانه يملك المؤهلات للعب والاحتراف".

وأختتم محسن صلاح "نتمنى من الاندية المنافسة ترك ادارة المقاولون تنفيذ مشروعها مع طاهر".

يذكر، أن المقاولون العرب قد نجح في تحقيق فوزًا على الأهلي في مباراة الجولة 16 من عمر الدوري المصري الممتاز.