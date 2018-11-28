كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - وزير التعليم لطالبة التنمر : هستناكي الأسبوع المقبل في الوزارة..ومش عايزك تزعلي

كتبت : انجي بيومي

وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الدعوة للطالبة بسملة علي ضحية التنمر في محافظة دمياط لزيارته في ديوان عام الوزارة للقائه الأسبوع المقبل، وتأكيدا على رفض وزارة التربية والتعليم لما تعرضت له من قبل المدرس.

وتحدث الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «ON E»، للطالبة، قائلا: «أنا هستناك الأسبوع المقبل في الوزارة علشان أتكلم معاك عن تطوير التعليم ومش هنتكلم في أي حاجة تانية.. ومش عايزك تزعلى من أي حد وعايزك تكونى مبسوطة».

ووجهت الطالبة الشكر لوزير التربية والتعليم، قائلة: «أتشرف بلقائك جدا، ومش زعلانة نهائيا وشكرا لحب الناس واحترامهم ووقوفهم بجانبي ورفعوا من روحي المعنوية، وأتمنى أكون طبيبة تحاليل».