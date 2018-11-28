كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 03:52 صباحاً - بمناسبة الكريسماس.. ميريام كلينك عارية علي السرير +18 .. صورة

نشرت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك صورة وفيديو من جلسة تصوير جديدة خضعت لها بمناسبة عيد الميلاد.

وتظهر ميريام كلينك في الصورة وهي تضع تاجاً غريباً على رأسها، وتخلّت عن ملابسها كلياً، فبدت عارية تغطي بعض أجزاء جسدها بيديها على طريقة النجمات العالميات.

وقد أوضحت ميريام كلينك أن جلسة التصوير ستحمل عنوان "ملكة الحرية"، وأنها لم تستخدم فيها العدسات اللاصقة.