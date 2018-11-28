كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - عبدالحفيظ يتحدث عن مدرب الأهلي الجديد وموقف صالح جمعة وأزارو

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والمكلف من محمود الخطيب، رئيس الأهلي بمتابعة قطاع كرة القدم، أن ملف المدرب الأجنبي الجديد في يد رئيس النادي.

ويبحث الأهلي في الوقت الحالي عن مدير فني أجنبي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق، الذي تم اقالته بعد خروج الفريق من كأس زايد للأندية الأبطال، على يد الوصل.

وأشار عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "أون سبورت" "لا يوجد لدي ما اصرح به عن المدير الفني الأجنبي، الملف بالكامل في يد رئيس النادي، وسيتم الإعلان فور الإتفاق وتوقيع العقود".

وواصل "فيما يخص هيثم عرابي ومصيره في لجنة التعاقدات، هناك أمور سوف تحسم بعودة الخطيب يوم 3 ديسمبر المقبل، كل شخص سيتم تحديد دوره واختصاصاته في المرحلة المقبلة، هناك نظام يجب أن يتم وضعه لكي نعمل بشكل صحيح".

وعن صالح جمعة تحدث قائلا "سوف يكون هناك جلسة معه قريبا من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة والبرنامج التدريبي الذي سيخضع له حتى شهر يناير المقبل، مؤمن زكريا هو الأخر لاعب جيد ومهم للفريق، سأجلس معه قريبا لحسم الملف الخاص به".

وأضاف "وليد أزارو مستمر مع الفريق، لا توجد أي عروض رسمية بشأنه، غاب عن المباراة بسبب الإصابة، لكن اللاعب سوف يكون معنا إن شاء الله بداية من لقاء بتروجيت دون أي مشكلة".

واختتم مدير الكرة بالنادي الأهلي تصريحاته قائلا "في الفترة الحالية، لم نتواصل مع حسين السيد المعار بصفوف نادي الاتفاق السعودي".