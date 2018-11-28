كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - بفستان أبيض مكشوف.. مي عمر تخضع لجلسة تصوير جريئة



خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصورة الفتوغرافية بيلو حسن، التي كشفت عن تفاصيل تلك الجلسة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام". ظهرت مي في الصور بإطلالة جذابة ومميزة، مرتدية فستانًا باللون الأبيض. ونالت الصور إعجاب الجمهور. جدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر بطولتها المسلسل الكوميدي "ريح المدام"، بمشاركة الفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.​

شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أبيض مكشوف.. مي عمر تخضع لجلسة تصوير جريئة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .