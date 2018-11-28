كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - بركلات الترجيح - ليستر سيتي يصعد لدور الـ8 في كأس كاراباو

ليستر سيتي

نجح نادي ليستر سيتي في الفوز أمام نادي ساوثهامبتون عن طريق ركلات الترجيح، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي علي ملعب الكينج باور. وسيواجه ‏ليستر سيتي منافسه مانشستر سيتي في استاد كينج باور في ربع نهائي كأس كاراباو، بعد تغلب ليستر على ساوثهامبتون بركلات الترجيح. يذكر أن مانشستر سيتي قد تغلب علي فولهام بنتيجة هدفين نظيفين علي ملعب الاتحاد.



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