كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - مبروك عطية عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث : الأمر محسوم

كتبت : انجي بيومي

عقب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، على إقرار دولة تونس قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأشار "عطية"، خلال حواره برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس التونسي أكد أن بلاده دولة ليبرالية، معقبا: "يعمل اللي هو عايزه"، لافتا إلى أن الأمر محسوم في مصر.

وأوضح أن النص القرآني واضح وصريح في الميراث "للذكر مثل حظ الأنثيين"، ولا يحتاج إلى إعادة نظر، منوها بأن هناك حالات كثيرة تحصل المرأة على ميراث أكبر من الرجل وفقا للشريعة الإسلامية.