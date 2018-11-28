كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - بالفيديو.. شاختار يخطف فوزاً قاتلاً أمام هوفنهايم بدوري أبطال أوروبا

شاختار

إنهزم فريق هوفنهايم الألماني بثلاثية لهدفين سهرة اليوم الثلاثاء ضد الضيف شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة ال5 من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وشارك لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل في التشكيلة الأساسية للفريق الألماني باصما على تمريرة حاسمة في الدقيقة ال17 لزميلع كراماريتش.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رغم معاناته ضد ليون في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ضمن نفس المجموعة السادسة كانت الإثارة كبيرة في ألمانيا، هدفان متتاليان من شاختار من إسماعيلي وتايسون في الدقيقتين 14 و15 كانا سببا في اشتعال المباراة بين هوفنهايم الألماني وضيفه الأوكراني.

في الدقيقة 17، قلص أندريه كراماريتش النتيجة لهوفنهايم، قبل أن يعدلها ستيفن زوبير في الدقيقة 40.

ولكن تايسون قلب الطاولة في الدقيقة 92 بهدف قاتل منح شاختار نقطته الخامسة على بعد نقطتين فقط من ليون صاحب المركز الثاني، في حين يتذيل هوفنهايم المجموعة بـ3 نقاط.

وتجمع مواجهات الجولة الأخيرة بين سيتي وهوفنهايم، وشاختار وليون.