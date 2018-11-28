كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - الأبطال - مانشستر سيتي يفرض التعادل على ليون ويعبر لدور الـ16
مانشستر سيتي
فرض فريق مانشستر سيتي التعادل على نظيره ليون في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب ” بارك أولمبيك ليون ” بنيتجة 2-2 . ذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .
ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة وقد تأهل لدور الـ16 رسمياً , بينما رفع ليون رصيده الى 7 نقاط ثانياً , ثم يأتي شاختار ثالثاً برصيد 5 نقاط , ثم فريق هوفنهايم رابعاً برصيد 3 نقاط .
إستطاع فريق ليون أن يسجل هدف التقدم عن طريق اللاعب ( ماكسويل كورني ) في الدقيقة ” 55 ” , وذلك بعد كرة من اليسار وصلت الى كورني على الجانب الأيمن قبل أن يسدد كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك إيديرسون .
وتمكن فريق مانشستر سيتي أن يسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب ( إيميريك لابورت ) في الدقيقة ” 62 ” بعد ركلة ثابتة لعبت داخل المنطقة لمسها ديفيد سيلفا ثم حولها لابورت برأسية قوية إلى داخل الشباك مسجلاً التعادل .
وإستطاع فريق ليون أن يسجل هدف ثاني عن طريق ( ماكسويل كورني ) في الدقيقة ” 81 ” , ثم عدل مانشستر سيتي النتيجة عن طريق ( سيرجيو أجويرو ) برأسية بعد كرة ركنية نفذها رياض محرز , لينتهي بعدها اللقاء بالتعادل 2-2 .
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