كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - بالفيديو.. يوفنتوس يقهر فالنسيا ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

يوفنتوس

ضمن فريق يوفنتوس الإيطالي تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوي أبطال اوروبا بعد فوزه على ضيفه فريق فالنسيا الاسباني بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات التي أقيمت على ملعب يوفنتوس ستاديوم.

فريق السيدة العجوز رفع رصيده من النقاط إلى 12 نقطة ليضمن التأهل والصدارة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 5 نقاط في المكرز الثالث، ليفقد أي حظوظ في التأهل بعد فوز مانشستر يونايتد على نظيره فريق يونغ بويز السويسري.

أغلق فريق فالنسيا مناطقه بشكل جيد خلال الشوط الأول وفشل فريق يوفنتوس في تهديد مرمى الاسبان بهجمات حقيقية، وكانت المحاولات الأخطر لفالنسيا عن طريق تسديدة الدنماركي دانيال واس، ورأسية مختار دياكابي.

وفي الدقيقة 59، لعب البرتغالي جوو كانسيلو الكرة لمواطنه كرستيانو رونالدو على يسار منطقة الجزاء، ليراوغ رونالدو المدافع ببراعة، ويمرر الكرة إلى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش أمام المرمى، ليضعها في الشباك مسجلاً هدف الفوز.