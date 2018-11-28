كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 صباحاً - وفد اللجنة العُمانية الهندية للتعاون العسكري يزور منطقة الدقم

قام وفد اللجنة العُمانية الهندية المشتركة للتعاون العسكري بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

وقد أطلع الوفد خلال الزيارة على ما تتضمنه المنطقة من مشروعات استثمارية قائمة وبنى أساسية ومرافق اقتصادية من أهمها مطار وميناء الدقم والحوض الجاف ومنطقة توريد الغاز الطبيعي وتوزيع الطاقة والمياه ومرفأ مصايد الأسماك والتجمعات الصناعية بالإضافة إلى منطقة الفنادق والمنتجعات .

كما استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن المشاريع الكبيرة بالمنطقة الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة ومستقبل المنطقة الاقتصادي وشاهدوا عروضا مرئية عن المنطقة الاقتصادية بالدقم.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم قد تأسست عام 2011م وتعد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتد المنطقة على مساحة قدرها (٢٠٠٠ ) كيلومتر مربع وشريط ساحلي طوله ٧٠ كيلومترا يمتد على طول بحر العرب. كما تُصَنَّفُ ضمن المناطق الاقتصاديّة الكبرى في العالم.