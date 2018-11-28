قال المحامي عصام عجاج، إن قانون الخلع فاشل وتسبب في "خراب البيوت المصرية"، بسبب تمكينه المرأة من طلب الطلاق في 12 حالة، منها مرض الزوج وتعرضها للاعتداء بالضرب، موضحًا: "فيه سيدة طلبت الطلاق عشان جوزها دمه تقيل".
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أن 70% من حالات الطلاق وقعت بسبب تمكين المرأة من خلع زوجها.
وتابع: "مفتي الجمهورية الأسبق رفض هذا القانون فور صدوره لأنه قانون غير شرعي".
وأردف: "السيدات يحصلن على الكثير من المكتسبات المالية أكثر مما لو كانت مستمرة في الحياة الزوجية، فهي تحصل على نفقة أبدية بالإضافة إلى حصولها على المهر ومكتسبات أخرى".
شكرا لقرائتكم خبر عن محام يهاجم قانون الخلع: "واحدة خلعت جوزها علشان دمه تقيل" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .