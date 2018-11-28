محام: "فيه رجالة زوجاتهم بيكسروا ضلوعهم".. وناشطة: "برافو عليهم"

نشبت مشادة كلامية بين المحاميين عصام عجاج ومها أبو بكر، بسبب تصريحات الأخيرة حول أن الإقرار بقانون الخلع في عام 2000 قلل جرائم البيوت، خاصةً المرتكبة ضد الأزواج.

ورد عجاج خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e"، قائلًا إن الرجل المصري الأكثر تعرضًا للعنف من زوجته، مؤكدًا أن معدلات الجريمة المرتكبة ضد الأزواج في ازدياد، لترد عليه "أبو بكر": "أد إيه الحالات دي، فين النسبة والتناسب".

وقال عجاج: "في زوج بيجي المحكمة مراته كاسرة ضلعه"، لترد عليه الأخيرة قائلةً: "برافو عليها الله، لو بترد الاعتداء عليها".

وشدد المحامي على أن قانون الخلع قانون فاشل وغير شرعي، وساهم في هدم الكثير من البيوت المصرية.

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