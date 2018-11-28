للفتاة بسن المراهقة.. إليك أجمل قصات الشعر التي تليق بك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحاول الفتاة في سن المراهقة تجربة كل ما هو جديد، مثل التغيير المستمر في "ستايلها" وقصة شعرها ولونه، كونها تحاول الظهور بإطلالة تزيد من حيويتها وجمالها.

ولكن، هل جميع القصات مناسبة لعمر الفتاة في سن المراهقة؟ فقد تبدو بسن أكبر أو أصغر.. وعليه، يوضح لكِ مصفف الشعر صبري الخطيب نصائح حول اختيارك لقصات الشعر المناسبة لعمرك في هذه المرحلة.

ينصح المصفف الخطيب الفتيات باختيار قصات وصبغات تتناسب مع وجوههن والستايل الخاص الذي يليق بهن.

والقصات التي تناسب المراهقات الشعر القصير، بحيث يكون بطول واحد دون تدريج مع غره كثيفه قصيرة (فلات).

كذلك الشعر المتوسط بطول واحد دون تدريج مع غره كثيفة (فلات) أو غره قصيرة جانبية.

وأغلب الفتيات المراهقات يتجهن للشعر المتدرج ( layer hair cut ) مع غره متوسطة الطول، كونها تشعرهن بالطاقة والحيوية، كما يسهل التعامل معها بشكل يومي.

صبغ الشعر أو تمليسه والكرياتين بهذه المرحلة:

الصبغه ليس كالسابق، إذ أن المواد والتقنيات الحديثة لا تضر بالشعر، ومع ذلك لا ينصح بالاتجاه للصبغة، خصوصا التغيير الكامل للون الشعر الطبيعي في سن مبكر من العمر.

وعليه ينصح الخطيب، في حال أحبت الفتاة القيام في تغير لون شعرها، تطبيق ذلك بالقليل منه بـ "الهاي لايت" أو "لولايت" أو "بلياج" بشكل طبيعي وخفيف، لكي لا تضطر للاندراج في عالم الصبغات والألوان الصاخبة في سن مبكر، لأنه يحتاج لمتابعتها بشكل مستمر بالصالون مع المختصين، وهن في عمر غير قادر على المتابعة بالصالونات بشكل دائم.

وبالنسبة للتمليس، فإن مواده أصبحت أكثر أمانا مما سبق، لأن الشركات الكبيرة تعمل بشكل مستمر للقيام بكل ما هو جديد وآمن، لذلك أصبح هنالك الكثير من المواد المناسبة لأعمارهن واستعمالها تحت اشراف المختصين.

أما الكريايتين، فهو عالم واسع، ولذلك يجب على الفتيات قبل القيام بالكيرياتين التأكد من المادة ونوعها، خصوصا وأن هنالك من المواد التي تحتوي على ماده الفورمالدهيد وهي ضارة، لذلك يجب على الفتيات معرفة المواد جيدا.

هل صبغ الشعر بسن مبكر يساعد على ظهور "الشيب"؟

الصبغه في السن المبكر ليست من العوامل الأساسية التي تساعد في ظهور الشعر الابيض، ولكن ظهوره يرتبط بعده عوامل منها الوراثية والعوامل النفسيه التي توثر بشكل عام على الجسم.