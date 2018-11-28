الامارات | القرية العالمية: عرس وطني لـ 4 أيام بين 50 ألف عَلَم

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية: عرس وطني لـ 4 أيام بين 50 ألف عَلَم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأوبريت «زايد قائد الأمة»، ونشيد جماعي، وبرنامج حافل بالفعاليات، تُحيي القرية العالمية في دبي، احتفالات اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، التي تنطلق بعد غد، وتتواصل على مدى أربعة أيام، تتزيّن خلالها المرافق المختلف للوجهة بـ50 ألف علم، فيما تستعد الأجنحة المختلف لفعاليات خاصة للتعبير عن الحب والوفاء لأرض الإمارات الطيبة.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «نشهد في هذه الأيام أجواء احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة، ونفخر في (القرية) بكوننا الوجهة المثالية لاستقبال أعداد كبيرة من ضيوفنا من مواطني الدولة ومقيميها وزوارها، ليشكلوا لوحة تعبر عن القيم الإنسانية والحضارية وروح التسامح التي تعكسها الإمارات، الأرض الطيبة التي تستقطب وترحب بالجميع، والتي تستشرف المستقبل، وتعتزم أن تكون في مقدمة الأمم».

وأضاف: «يطل مطلع ديسمبر من كل عام، ومعه نفحات تذكرنا بثوابت اتحاد إماراتنا، ورؤية وحكمة وسعة بصيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع قيادة وشعب الإمارات على النهج الذي نسلكه كإماراتيين نحو المقدمة، لنكون في الطليعة على مستوى الثقافة والاقتصاد والتقدم العلمي والتكنولوجي، بإنجاز صنعه المواطن الإماراتي في 47 عاماً في ظل حكمة قيادته الرشيدة».

ومن أبرز الفعاليات الفنية التي تستضيفها القرية العالمية، أوبريت «زايد قائد الأمة»، الذي سيقام على المسرح الرئيس في الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل، للاحتفاء بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد. ويقدم الأوبريت 25 فناناً يعملون على تشكيل لوحات تعكس أجواء الأصالة التي تبلورت في كنفها حكمة ورؤية الوالد المؤسس لدولة أصبحت، في زمن قياسي، بين مقدمة الأمم. وأنتج الأوبريت من قبل «أورنينا لفنون الاستعراض»، ومن إخراج ناصر إبراهيم، الذي قدم مجموعة من الأعمال الفنية الملحمية.

وحرصت القرية العالمية على تقديم حفل غنائي مميز خلال الاحتفالات باليوم الوطني، وذلك باستضافة الفنان حمد العامري، الذي سيقدم أعمالاً غنائية تعكس روح الحب والولاء للوطن، كما سيغني مجموعة من أعماله الشهيرة. ويقام حفل العامري في الساعة التاسعة من مساء الأحد المقبل.

وفي مبادرة أولى من نوعها، تنظم القرية العالمية فعالية خاصة، يتوقع أن تكون أكبر تجمع بشري على مستوى الدولة لإلقاء النشيد الوطني الإماراتي بصوت واحد. وبمشاركة أكثر من 10 آلاف من شركاء القرية العالمية والعاملين فيها، وعشرات آلاف الضيوف، ستعزف عبر مكبرات الصوت ألحان النشيد الوطني الإماراتي في تمام الساعة التاسعة يومَي الأول والثاني من ديسمبر، ليلقي آلاف الموجودين في القرية العالمية حينها بشكل جماعي وبصوت موحد النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الكشك الذكي

ومن أبرز معالم احتفالات القرية العالمية باليوم الوطني الـ47 تفعيل الكشك الذكي الفريد والمتميز من نوعه، الذي يمكن ضيوف القرية العالمية من التعبير عن حبهم لدولة الإمارات، من خلال إلقاء النشيد الوطني ليتمكنوا من الفوز بجوائز، ويتوقع مشاركة آلاف الزوار في هذا النشاط، وستتم تغطيته من قبل الضيوف وعبر حسابات القرية العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيكون بإمكان ضيوف القرية العالمية، خلال الاحتفالات، المشاركة بعمل إبداعي جماعي من خلال تشكيل علم الدولة على امتداد خمسة أمتار عبر بصمات أصابعهم، ليعبروا من خلال هذه المشاركة الرمزية عن حبهم وولائهم للوطن المعطاء وقيادته الرشيدة. وسيتزين ممشى العالم، إحدى إضافات الموسم الـ23 للقرية العالمية الجديدة، بأعلام دولة الإمارات، كما سيتم تركيب عمل فني يضم شرائط قماشية بألوان علم الدولة. وزينت مرافق القرية العالمية بأكثر من 50 ألف علم، فيما سيتم توزيع أكثر من ٣٠ ألف علم وشال بألوان العلم على الضيوف خلال فترة الاحتفالات.

لوحات تراثية

تستضيف القرية العالمية هذا الموسم الجناح الأكبر لدولة الإمارات، الذي يضم إليه للمرة الأولى جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجناح الصنعة الذي تديره وزارة تنمية المجتمع. وستقدم فعاليات احتفالية خاصة ضمن الجناح، وكذلك في المنطقة التراثية التي ستتحول أجواؤها إلى عرس وطني حقيقي مع لوحات تراثية مثل الرزفة والعيالة والحربية، وسيرحب بالضيوف بالقهوة العربية والتمور، بينما تفوح روائح البخور والعنبر الزكية في مختلف أركان المنطقة التراثية.

كما تشهد المنطقة التراثية فعاليات مهرجان «دبي وتراثنا الحي»، التي تقام بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، إلى جانب الفعاليات التي يستضيفها وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية التراثية. كما يمكن لضيوف القرية التعرف إلى إبداعات الشباب الإماراتي من المشروعات الريادية التي يقدمونها من خلال أكشاك المأكولات الموجودة في منطقة البوابة الثقافية، وهي بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وتتزين سماء القرية العالمية بحلة رائعة من ألوان علم دولة الإمارات، من خلال عروض الألعاب النارية الموسيقية. وتستقبل القرية العالمية ضيوفها خلال احتفالات اليوم الوطني الـ47 من الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، فيما تستقبل القرية العالمية ضيوفها يوم الإثنين حتى منتصف الليل، ولن يكون يوم الإثنين الثالث من ديسمبر مخصصاً للعائلات كسائر أيام الإثنين، على مدار الموسم الـ٢٣ الذي يستمر حتى السادس من أبريل المقبل.

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فناناً يشاركون في أوبريت «زايد» الذي سيقدّم على المسرح الرئيس للقرية، من الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل.