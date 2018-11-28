الامارات | «عيشي بلادي».. أداء مـوسيقي مهيب في صحراء دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «عيشي بلادي».. أداء مـوسيقي مهيب في صحراء دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت فرقة أوركسترا تمثل 190 دولة، أداءً موسيقياً غير مسبوق للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في صحراء دبي، وذلك في إطار احتفالات إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني للدولة، وعام زايد الذي تحتفي فيه الإمارات بذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشارك سبعة عازفين إماراتيين يمثلون إمارات الدولة السبع في أداء موسيقي أوركسترالي مهيب للنشيد الوطني «عيشي بلادي»، تولّت مهمة تصويره نايلة الخاجة، أول مخرجة إماراتية والحائزة العديد من الجوائز المرموقة، إذ حرصت على تجسيد روح التآخي والتعاون التي تجمع تحت مظلتها كل من يعيش على أرض الدولة، والتي ستتجلى بوضوح عند ترحيب دولة الإمارات بالعالم لدى انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، بعد أقل من عامين. وتمثل الفرقة تجسيداً واضحاً للأثر العالمي لإكسبو 2020 دبي، وذلك عقب أيام قليلة من تأكيد 190 دولة مشاركتها في الحدث العالمي المرتقب، لتفي الإمارات بالوعد الذي قطعته قبل خمس سنوات، باستقطاب 180 دولة في إكسبو 2020 دبي، في ملف استضافة الإكسبو العالمي المقبل.

يبدأ مقطع الفيديو بلقطة تصوّر مشهداً ساحراً لصحراء دبي بكثبانها الرملية، يتربع بينها مسرح فارغ، ثم يبدأ العازفون الإماراتيون السبعة باتخاذ مواقعهم على خشبة المسرح، وتنضم إليهم الجوقة المؤلفة من مجموعة متنوعة من سكان دولة الإمارات، يتبعهم بقية أفراد فرقة الأوركسترا الذين يبدأون بضبط آلاتهم الموسيقية.

وفي نهاية المطاف، تصدح موسيقى الفرقة الموسيقية في أداء مهيب لنشيد «عيشي بلادي»، في الوقت الذي يترجم فيه أحد الإماراتيين من متطوعي إكسبو 2020 كلمات النشيد الوطني مع الفرقة الموسيقية بلغة الإشارة.

وقالت نائب رئيس الشؤون الثقافية - إكسبو 2020 دبي، الدكتورة حياة شمس الدين: «لقد حرك هذا الأداء الرائع لنشيدنا الوطني مشاعرنا جميعاً، فقد نجحت نايلة الخاجة بتجسيد روح دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمها النبيلة التي يظللها التسامح والتآخي، لاسيما أنها تحتضن على أرضها الخيّرة أكثر من 200 جنسية، تعيش في تناغم وانسجام تامين».

وأضافت: «ينطوي اليوم الوطني هذا العام على أهمية إضافية، فعام 2018 يصادف مرور 100 عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذلك رغبنا بإضفاء طابع متميز على احتفالاتنا، وحرصنا على تنظيم فعالية مهيبة تخلّد ذكرى الوالد المؤسس، وتحتفي بإرثه الراسخ وتُظهر للعالم الطبيعة المرحبة والمضيافة التي تميز دولة الإمارات».

وقالت نايلة الخاجة، مخرجة فيديو اليوم الوطني: «امتاز الفيديو باختلافه واتساع نطاقه عما عهدته من قبل في مثل هذه الأعمال، وبحجم إنتاج كبير لم أشهده من قبل».

وأضافت: «استدعت مهمتي إدارة وتوجيه أكثر من 190 عازفاً، ومتابعة عمل تجهيزات الكاميرات الثلاث في وقت واحد، حرصاً على تغطية كامل المشهد وتصوير اللقطات الرئيسة الأخرى، فعشت بذلك تجربة ممتعة وغير مسبوقة في أيٍّ من المشروعات التي أتممتها».

دبي - الإمارات اليوم

قدّمت فرقة أوركسترا تمثل 190 دولة، أداءً موسيقياً غير مسبوق للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في صحراء دبي، وذلك في إطار احتفالات إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني للدولة، وعام زايد الذي تحتفي فيه الإمارات بذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشارك سبعة عازفين إماراتيين يمثلون إمارات الدولة السبع في أداء موسيقي أوركسترالي مهيب للنشيد الوطني «عيشي بلادي»، تولّت مهمة تصويره نايلة الخاجة، أول مخرجة إماراتية والحائزة العديد من الجوائز المرموقة، إذ حرصت على تجسيد روح التآخي والتعاون التي تجمع تحت مظلتها كل من يعيش على أرض الدولة، والتي ستتجلى بوضوح عند ترحيب دولة الإمارات بالعالم لدى انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، بعد أقل من عامين. وتمثل الفرقة تجسيداً واضحاً للأثر العالمي لإكسبو 2020 دبي، وذلك عقب أيام قليلة من تأكيد 190 دولة مشاركتها في الحدث العالمي المرتقب، لتفي الإمارات بالوعد الذي قطعته قبل خمس سنوات، باستقطاب 180 دولة في إكسبو 2020 دبي، في ملف استضافة الإكسبو العالمي المقبل.

يبدأ مقطع الفيديو بلقطة تصوّر مشهداً ساحراً لصحراء دبي بكثبانها الرملية، يتربع بينها مسرح فارغ، ثم يبدأ العازفون الإماراتيون السبعة باتخاذ مواقعهم على خشبة المسرح، وتنضم إليهم الجوقة المؤلفة من مجموعة متنوعة من سكان دولة الإمارات، يتبعهم بقية أفراد فرقة الأوركسترا الذين يبدأون بضبط آلاتهم الموسيقية.

وفي نهاية المطاف، تصدح موسيقى الفرقة الموسيقية في أداء مهيب لنشيد «عيشي بلادي»، في الوقت الذي يترجم فيه أحد الإماراتيين من متطوعي إكسبو 2020 كلمات النشيد الوطني مع الفرقة الموسيقية بلغة الإشارة.

وقالت نائب رئيس الشؤون الثقافية - إكسبو 2020 دبي، الدكتورة حياة شمس الدين: «لقد حرك هذا الأداء الرائع لنشيدنا الوطني مشاعرنا جميعاً، فقد نجحت نايلة الخاجة بتجسيد روح دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمها النبيلة التي يظللها التسامح والتآخي، لاسيما أنها تحتضن على أرضها الخيّرة أكثر من 200 جنسية، تعيش في تناغم وانسجام تامين».

وأضافت: «ينطوي اليوم الوطني هذا العام على أهمية إضافية، فعام 2018 يصادف مرور 100 عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذلك رغبنا بإضفاء طابع متميز على احتفالاتنا، وحرصنا على تنظيم فعالية مهيبة تخلّد ذكرى الوالد المؤسس، وتحتفي بإرثه الراسخ وتُظهر للعالم الطبيعة المرحبة والمضيافة التي تميز دولة الإمارات».

وقالت نايلة الخاجة، مخرجة فيديو اليوم الوطني: «امتاز الفيديو باختلافه واتساع نطاقه عما عهدته من قبل في مثل هذه الأعمال، وبحجم إنتاج كبير لم أشهده من قبل».

وأضافت: «استدعت مهمتي إدارة وتوجيه أكثر من 190 عازفاً، ومتابعة عمل تجهيزات الكاميرات الثلاث في وقت واحد، حرصاً على تغطية كامل المشهد وتصوير اللقطات الرئيسة الأخرى، فعشت بذلك تجربة ممتعة وغير مسبوقة في أيٍّ من المشروعات التي أتممتها».