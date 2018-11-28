الامارات | والدة أوبرا وينفري ترحل في «عيد الشكر»

شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أوبرا وينفري ترحل في «عيد الشكر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيرنيتا لي توفيت عن عمر ناهز الـ83 عاماً. أ.ب

ذكر تقرير إخباري أن فيرنيتا لي، والدة الإعلامية الأميركية المشهورة، أوبرا وينفري، قد توفيت عن عمر ناهز الـ83 عاماً.

وأفادت مجلة «بيبول» الأميركية، المعنية بأخبار المشاهير، بأن فيرنيتا توفيت في يوم «عيد الشكر»، الذي حل في 22 من الشهر الجاري، في منزلها بمنطقة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية.

وذكرت المجلة أن جثمان فيرنيتا قد ووري الثرى بعد إقامة جنازة خاصة لها.

ويتبقى من أبناء فيرنيتا، أوبرا (64 عاماً)، وابنة أخرى تدعى باتريشيا أماندا فاي لي، بالإضافة إلى أربعة من الأحفاد.

وكانت فيرنيتا ولدت أوبرا في سن الـ18، بعد وقت قصير من تعرفها إلى والد ابنتها، ولكنها انتقلت فيما بعد إلى ميلووكي لتعمل خادمة، وهو ما أدى إلى قيام جدة أوبرا بتربيتها حتى سن السادسة. وظلت العلاقة بين أوبرا ووالدتها بعيدة حتى وقت لاحق في حياة أوبرا، إذ ظهرا معاً أخيراً في برنامج أوبرا «ذا أوبرا وينفري شو»، في عام 1990.

وفي الوقت نفسه، توفي ابن فيرنيتا في عام 1989، بينما توفيت ابنتها الثالثة في 2003.

وكانت فيرنيتا قد أوضحت خلال مقابلة تلفزيونية سابقة لها، كيف ساعدها إيمانها بالله خلال محنة وفاة اثنين من أبنائها، كما تحدثت عن مدى افتخارها بأوبرا، التي ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي منذ وفاة أمها.