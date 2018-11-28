الامارات | «القيروان للشعر العربي» ينطلق 7 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «القيروان للشعر العربي» ينطلق 7 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم بيت الشعر في القيروان، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان القيروان للشعر العربي في تونس، من السابع إلى التاسع من ديسمبر المقبل، بمشاركة مبدعين من تونس والوطن العربي، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله محمد العويس، إن بيت الشعر في القيروان يستقطب جمهوراً متنوعاً من مبدعي ومحبي الشعر والأدب، ويحتضن المواهب الشابة، وعزز التواصل الثقافي بين المبدعين والجمهور في محيط ثقافي إبداعي وأدبي خلاق.

وأضاف أن المهرجان أسهم عبر دوراته السابقة في استنهاض الحراك الثقافي في تونس بشكل واضح، من خلال برامج ثقافية وأمسيات شعرية، ما جعله وجهة للمبدعين عموماً والشعراء خصوصاً، فضلاً عن أنه يعتبر تتويجاً لعطاء العام وترسيخاً لاستمرارية المشروع الثقافي.

و حول برنامج المهرجان، أفاد العويس بأنه يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية، ويشارك فيه شعراء ومبدعون من أجيال مختلفة ومدارس متنوعة.

يشار إلى أن مهرجان القيروان للشعر العربي يأتي مكملاً لسلسلة المهرجانات الشعرية التي تنظمها بيوت الشعر.