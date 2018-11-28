ناصر القصبي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اعتزاله الفن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد جدلٍ واسعٍ وتداول هاشتاغ على "تويتر" السعودية، عن نبأ اعتزاله الفن، خرج الفنان السعودي عن صمته ليكشف حقيقة كل ما تردّد عن تركه التمثيل والتفرّغ لأعماله التجارية.

القصبي صرّح لبرنامج "تفاعلكم" على الفضائية السعودية أنه لم يعتزل الفن كما تردّد مؤخرًا، لافتًا إلى أنه لا يعلم من وراء هذه الأنباء المضللة.

وقال الفنان السعودي: "أحضر لأعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، فكيف إذًا سأعتزل التمثيل رغم ارتباطي بالفعل بهذه المشاريع؟".

وكان نشطاء غرّدوا بكثافة على "تويتر"، لمطالبة ناصر القصبي بتوضيح مسألة اعتزاله، حتى استجاب الفنان السعودي بتصريحه عبر القناة السعودية.

ويبدو أن ناصر القصبي أصبح مادة خصبة للشائعات التي يتم إطلاقها على السوشيال ميديا، فمنذ فترة قصيرة تداول كثيرون أنباء عن وفاة الفنان السعودي.

يُذكر أن آخر عمل شارك به القصبي كان مسلسل "العاصوف"، الذي عرض في شهر رمضان، وانتهى من تصوير الجزء الثاني منه، وسيُعرض في رمضان 2019 المقبل على فضائية "إم بي سي".