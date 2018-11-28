دراسة صادمة: تشاجري مع زوجك أمام الأطفال لتعزيز قدراتهم العاطفية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على عكس ما قد يتصوّره كثيرون، أظهرت دراسة بحثية أجريت مؤخرًا أن دخولك عزيزتي في شجار أو نقاش محتدم مع زوجك أمام أطفالكما أمرٌ قد يكون مفيدًا بالنسبة لهم!

وأوضح الباحثون بهذا الخصوص أن تفضيل الأبوين عدم إظهار خلافاتهما أمام الأبناء قد يُنبّه الأطفال من سن 7 لـ 11 عامًا أن هناك ثمة شيء خطأ، وهو ما قد يربكهم.

ولهذا نصح الباحثون جميع الآباء والأمهات بأنه من الأفضل تسوية جميع خلافاتهم ومشكلاتهم أمام أطفالهم بعد أن ثبت لهم من خلال دراسة شملت 109 مجموعات عائلية بسان فرانسيسكو أن القيام بغير ذلك يجعل الأطفال أقل على صعيد الاستجابة والإيجابية.

وقالت بهذا الخصوص الدكتورة سارة ووترز، من جامعة ولاية واشنطن، إنه من الأفضل السماح للأطفال بمشاهدة الصراع الصحي بين الوالدين من منطلق أن ذلك سيعزز من قدرتهم على التقاط الإشارات العاطفية.

وقالت: "تبيّن لنا أن مجرد شعور الأطفال بحدوث شيء سلبي بين والديهم دون أن يعرفوه أو يشاهدوا في مقابل تعامل والديهم أمامهم بشكل طبيعي، فقد يؤدي ذلك لوصول رسائل متناقضة للأطفال، ولهذا فإننا ننصح في دراستنا بضرورة السماح لهم بمشاهدة كل شيء، لأن ذلك سيساعدهم على تعلم طريقة تنظيم مشاعرهم الخاصة وحل مشكلاتهم".