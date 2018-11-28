ما هي عواقب اتباع المرأة حميةً غذائيةً عشوائيةً؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تتبع المرأة أحيانًا حمية غذائية تيمّنًا بإحدى صديقاتها التي اتّبعت حمية ما، ونجحت من خلالها بالوصول إلى الوزن المثالي بدلاً من مراجعة أخصائي تغذية.

أخصائية التغذية وعد حبوش نوّهت عبر "فوشيا" إلى أضرار اتباع مثل تلك الحميات العشوائية غير المدروسة؛ إذ يجب أن تكون كل حمية مخصصة لشخص محدد، لا سيما أن مناسبتها لصديقتها لا يعني مناسبتها لها شخصيًا.

وأضافت حبّوش أن الحمية الغذائية السليمة تعتمد على أسس كثيرة منها:

- عمر المرأة، حيث تصبح عمليات الأيض أبطأ كلما تقدّم بها العمر، وبالتالي فإن كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمها تقلّ أيضًا.

- قياسات جسمها، مثل: الطول، نسبة الدهون، نسبة العضلات ومحيط الجسم؛ فكل هذه العوامل تؤثر على نجاح الحمية الغذائية.

- حالتها الصحية، بحيث لا تكون مصابة بأمراض السكري، كسل الغدة الدرقية، الضغط، أمراض الكلى، التي تستدعي أن يكون لها نوعية أغذية تتناسب مع حالتها الصحية.

- النشاط الرياضي، حيث تختلف كمية السعرات الحرارية والمعادن الغذائية التي يحتاجها جسمها الرياضي بخلاف عدم ممارستها لأي مجهود عضلي.

إلى ذلك، عوامل أخرى متعلّقة بالحالة النفسية، وكمية المياه المتناولة، وعدد ساعات النوم، والعادات الغذائية السلبية التي تمارسها المرأة، بحسب تعبيرها.

وعن الأضرار المترتبة على اتباع حمية غذائية عشوائية، بيّنتها الأخصائية حبّوش بالنقاط التالية:

- ثبات الوزن، رغم نجاح الحمية العشوائية عند بداية اتباعها، إلا أن الوزن سرعان ما يثبت ويصبح من الصعب تنزيله نتيجة عدم مناسبة الحمية للجسم.

- خسارة الكتلة العضلية؛ فالحمية السليمة تستهدف الدهون المتراكمة، وعند اتباع حمية غذائية لا تناسب جسمها، فإنها تحافظ على كتلة الدهون وتكون الخسارة من الكتلة العضلية، وهذا أمر غير صحي.

- الشحوب والشعور بالإرهاق والتعب نتيجة خسارة الكتلة العضلية.

وهذا ما يستدعي تقديم النصائح لكل امرأة تتبع حميةً غذائيةً عشوائيةً، هي بحسب الأخصائية:

- ضرورة استشارة أخصائي تغذية للحصول على حمية غذائية تتناسب معها ومع طبيعة جسمها.

- البحث عن عاداتها الغذائية السلبية والعمل على تصحيحها، وتنظيم ساعات نومها، والحرص على تناول كمية كافية من الماء يوميًا.

- تقسيم وجباتها إلى 5 وجبات يوميًا كي لا تشعر بالجوع، وبالتالي زيادة تناولها لكمية أكبر من الطعام.

- تحذيرها من الإفراط في تناول الحلويات والسكاكر والوجبات السريعة لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والدهون الضارة.