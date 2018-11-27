كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - ماكرون يعلن ان بلادة ستغلق 14 مفاعلا نوويا بحلول عام 2035

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستغلق 14 مفاعلا نوويا من أصل 58 مفاعلا ، بحلول عام 2035، على أن يتم إغلاق ما بين 4 و6 مفاعلات بحلول عام 2030.

وقال ماكرون أثناء كلمة عرض خلالها خطوط سياسة الطاقة للسنوات العشر المقبلة وفي صلبها مستقبل الطاقة النووية، إن إغلاق المفاعلات النووية سيكون وفق برنامج في إطار سياسة متصلة بالتحول البيئي، معربا عن تفهمه لمعاناة المحتجين على ضريبة الوقود.

وأضاف: "أتفهم ما تعانيه الأسر الفرنسية التي تشعر بأنها تتحمل وزر زيادة الضرائب على الوقود هذه السنة"، والتي دفعت بالمحتجين من "السترات الصفراء" إلى تنظيم تظاهرات وقطع طرق منذ 10 أيام في مختلف أنحاء فرنسا.

واقترح الرئيس الفرنسي آلية لتصحيح الزيادة الضريبية عندما تُفرض في الوقت نفسه مع ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، مثلما حدث في هذا العام.

وتشمل خطة الحكومة الفرنسية إغلاق مفاعلين اثنين أعلن عنهما سابقا من أقدم مفاعلات فرنسا في فيسينهيم شرقي البلاد، وقال ماكرون إن إغلاقهما تقرر في صيف 2020.

ومن خلال تطوير المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، تعتزم الحكومة الفرنسية خفض استهلاك الطاقة النووية التي تنتج منها في الوقت الراهن 72% من احتياجات البلاد من الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030.