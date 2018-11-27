كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - "العصر للوساطة المالية": الذهب يحافظ على الطلب كملاذ آمن

بعد مفاوضات استمرت 20 شهراً؛ حظيت صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها المستقبلية به بدعم من قادة الاتحاد الأوروبي.

حيث منح القادة السبعة والعشرون دعمهم قائلين إن الصفقة مهدت الطريق "لخروج منظم" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار تقرير العصر للوساطة المالية أنه من المتوقع أن يصوّت البرلمان البريطاني على الاتفاقية في أوائل شهر ديسمبر، لكن موافقته ليست مضمونة بأي حال من الأحوال.

ليس من الضرورة أن تنخفض أسعار الذهب بعد أن يتراجع خوف المستثمرين من سوق الأسهم. فبعد تصحيح أسواق الأسهم بنسبة 10٪ أو أكثر تميل أسعار الذهب والأسهم إلى الارتفاع في الأشهر التالية مباشرةً.

جاء في تقرير العصر للوساطة المالية أنه عادةً، تحافظ أسعار الذهب على ارتفاعها بعد بضعة أشهر من نهاية تصحيح بورصة الأسهم ثم تهبط، ونتوقع أن تتبع نفس النمط بنهاية هذا العام ومرورًا إلى عام 2019.

بلغ إنتاج المملكة العربية السعودية مؤقتًا 11 مليون برميل من النفط يوميًا في نوفمبر. وهو ما يُمثل رقمًا قياسيًا في ارتفاع الإنتاج.

أما في الولايات المتحدة؛ فقد يؤدي افتتاح خطوط أنابيب النفط الجديدة في عام 2019 إلى بدء موجة إمدادات أخرى من خزان بيرميان.

وفقًا لتقديرات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة؛ يمكن أن يصل إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من السوائل (سواء السوائل الخام أو الغاز الطبيعي) إلى 17.4 مليون برميل يوميًا بنهاية العام المقبل. نتوقع أن تبقى أسعار النفط هبوطية حسب تقرير العصر للوساطة المالية.