كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - شاهد: دموع أحمد موسي بسبب هزيمة الأهلى

معتز عوض

أجهش الإعلامي أحمد موسى، في البكاء لحزنه على ما يحدث في النادي الأهلي، قائلا:" إحنا في محنة وربنا كبير".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هو لاعبي النادي الأهلي مش عارفين قيمة النادي العريق، الذي يقف خلفه عشرات الملايين من المشجعين حول العالم".

وتابع:" مش عايز حد يدافع عن الفريق لأنه لا يستحق أن يتم الدفاع عنه، ولازم يدور النادي الأهلي على صفقات كثيرة لتلافي الأخطاء الكثيرة".

وأكمل:" الزمالك عنده فرقة حلوة ومحترمة ولاعبين على مستوى عال، ولكن على النقيض لاعبي الأهلي رجليها مربوطة ومفيهاش نفس".