كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - مباشر قطر: "نظام تميم" يوفر ممرات آمنة للقيادات الإرهابية للدول الأوروبية

معتز عوض

كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، المحاولات الخبيثة التى يقوم بها النظام القطرى فى دعم المتطرفين والإرهابيين وتوفير ممرات آمنة لهم من قطر مروراً إلى تركيا ومن ثم إلى الدول الأوروبية، مستعرضاً قصة الإخوانية آلاء محمد الصديق الإماراتية التى عملت على نشر الفوضى فى الإمارات ومن ثم هربت إلى قطر ورفض تميم بن حمد تسليمها إلى السلطات الإمارتية ووفر لها ممر هروب للخارج.

ووفق التقرير:"فأن تنظيم الحمدين يحالو استخدام ورقة الإخوان كسلاح يناور به الإمارات ،على أمل أن تسمح له هذه الورقة بأن يجد له موطئ قدم فى البلاد، وينطلق فى تنفيذ مخططاته الهدامة التى تستهدف الإمارات وقيادتها ".

وتابع التقرير:"مؤخراً جعل الحميدن قطر الحضن الآمن للجماعات الإرهابية ، والطائفية المتعددة، من أجل ضرب استقرار المنطقة من خلال تمويل وتبنى وإيواء الهاربين والمطلوبين أمنياً وفى خطوة أكدت استمرار تنظيم الحمدين فى لعب دوره الخبيث بالمنطقة العربية أقبل على تزوير جواز سورى لتهريب الإخوانية الهاربة من دولة الإمارات آلاء محمد الصديق التى تعد إحدى أبرز القيادات النسائية فى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وعمل على تهريبها من قطر إلى تركيا ثم السفر إلى بريطانيا"، مؤكداً أن هذه العملية أكدت استمرار توفير النظام القطرى للممر الآمن للقيادات الإرهابية.