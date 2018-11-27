كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - "إسكان القاهرة" تكشف تفاصيل مشروع المحروسة 2018

معتز عوض

كشف المهندس أسامة عبد الساتر، مدير عام المباني بمديرية إسكان القاهرة، تفاصيل مشروع المحروسة 2018، موضحًا أنه توجد منظومة متكاملة لخلق بيئة جيدة صحيًا.

وأشار "عبد الستار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، إلى أن مكان إقامة المشروع كان مكان مخلفات، وأنه تم إزالة مليون متر مكعب مخلفات.

وتابع: "قمنا بعمل دراسة متكاملة، وتحدينا أنفسنا والوقت لإقامة المشروع في عام"، معقبًا: "نحن كمصريين نذلل الصعاب ونقضي على المستحيل"، مضيفًا أن المشروع جاهز للافتتاح في الأيام المقبلة.