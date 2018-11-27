كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - "إسكان القاهرة" تكشف تفاصيل مشروع المحروسة 2018
معتز عوض
كشف المهندس أسامة عبد الساتر، مدير عام المباني بمديرية إسكان القاهرة، تفاصيل مشروع المحروسة 2018، موضحًا أنه توجد منظومة متكاملة لخلق بيئة جيدة صحيًا.
وأشار "عبد الستار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، إلى أن مكان إقامة المشروع كان مكان مخلفات، وأنه تم إزالة مليون متر مكعب مخلفات.
وتابع: "قمنا بعمل دراسة متكاملة، وتحدينا أنفسنا والوقت لإقامة المشروع في عام"، معقبًا: "نحن كمصريين نذلل الصعاب ونقضي على المستحيل"، مضيفًا أن المشروع جاهز للافتتاح في الأيام المقبلة.
شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان القاهرة" تكشف تفاصيل مشروع المحروسة 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .