كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - "استشاري علاقات أسرية" توضح أنواع التنمر

معتز عوض

علقت الدكتورة أمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية، على واقعة انتحار الطالبة طالبة الإسكندرية بسبب التنمر، قائلة إن التنمر شكل من أشكال الإساءة والإيذاء.

وأوضحت "إبراهيم"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن التنمر لفظي ونفسي ومعنوي واجتماعي وإلكتروني.

وأضافت أن الطالبة اعتقدت أنها ستنهي المآساة الخاصة بها عندما تنهي حياتها، وهذا يدل على تعرضها للتنمر منذ الصغر.