كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - الناتو يدعو ترامب إلى إطلاق حوار حول معاهدة الصواريخ فبل الانسحاب

نائبة الأمين العام لحلف الناتو روز غوتيمولر

دعا حلف الناتو روسيا إلى إطلاق حوار مع الولايات المتحدة حول معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقالت نائبة الأمين العام لحلف الناتو، روز غوتيمولر، خلال منتدى مكرس للسياسة الخارجية في برلين، اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، سيكون محل الترحيب إن بدأت روسيا بالحوار بشأن طبيعة الصاروخ 9 أم 729 (الروسي)"، الذي اعتبرت واشنطن أنه لا يتجاوب مع بنود المعاهدة.

واعتبرت المسؤولة الغربية أن موسكو كانت رفضت الحوار في هذا الموضوع خلال السنوات الخمس الأخيرة، ودعت لمناقشته.

ورحبت غوتيمولر بتصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو تعد أجوبة على أسئلة واشنطن بشأن تطبيق المعاهدة المذكورة.