كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 11:08 مساءً - فيكتوريا بلزن يمنح روما والريال بطاقة التأهل لثمن نهائى الأبطال

فيكتوريا بلزن

تأهل فريقى ريال مدريد الإسبانى وروما الإيطالى للدور ثمن النهائى من دوري أبطال أوروبا، عقب سقوط سيسكا موسكو الروسى أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكى بنتيجة 1/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وأنهى سيسكا موسكو آماله فى المنافسة على التأهل لدور الستة عشر بدورى الأبطال هذا الموسم بعد السقوط المخيب، حيث تجمد رصيده عند 4 نقاط استمر بها فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة مع تبقى مواجهة واحدة له، بفارق الأهداف فقط عن فيكتوريا بلزن صاحب المركز الرابع والأخير.

وأهدى الفريق الروسى التأهل للفريق الملكى و"الذئاب" حيث يتقاسم الثنائى ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط لكل منهما، ويلتقيان وجها لوجه فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.