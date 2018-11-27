بريطانيا تُنتج دمي جنسية ثلاثية الأبعاد.. "توفر حاجة العميل بأسعار ذهيدة"

باتت الدُمي الجنسية، واحدة من أهم الصناعات الأوربية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن اعتمدها العديد من الأوربيين بديلًا عن الزواج، إلا أن تكلفتها غالبًا ما تكون مرتفعة ما يعيق إنتاجها بشكل كبير.

قررت شركة بريطانية إنتاج دمى عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتحقيق رغبات العميل، ولكن بأسعار زهيدة، تعتمد الفكرة على زيادة خط الإنتاج وتقليل التكلفة، فضلًا عن تصميمها بشكل دقيق للغاية.

وتؤكد الشركة حسبما ذكر موقع "mirror" البريطاني، أنها لن تستخدم أي وجوه متشابهة مع البشر دون إذنهم أو حتى المشاهير، مؤكدة أن عملائها الذين يسعون لاقتناء الدمية، بالفعل لم يهتموا بجسد مفصل تمامًا بقدر اهتمامهم بوظائف الروبوت، مشيرة إلى أن تلك الروبوتات ثلاثية الأبعاد، يمكن أن تستخدم فى عدة وظائف، كما يمكن وضعهم بدلًا من موظفي الانتظار في المطاعم واستقبال موظفي الفنادق.

وحسبما ذكر الموقع، فإن الشركة بالفعل أنتجت أول تصميم، لكن بغطاء رأس سيليكون تقليدي وجسم يعمل بشكل كامل، كما إنها يمكنها فتح عيناها وتحريك ذراعيها.

وتؤكد الشركة أن المنتجات المنتظرة سوف تفي بكل ما يريده العميل، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة قريبا، وأنه يمكن توفير لها رأس نابض بالحياة، مع ذكاء اصطناعي للتحدث مع العملاء ولكن هذه ستكون باهظة للغاية، حيث ستتكلف ما بين 8000 و10 آلاف دولار لكل منها.

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