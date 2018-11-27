"الكشري" الراعي الرسمي للمشاهير.. دينا الشربيني بتحبه وصلاح طلب أكله بعد هزيمة البرتغال

لكل بلد أكلته المفضلة، ففي إيطاليا يحبون البيتزا، و"ساندوتش" البرجر هو الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، و"الفاهيتا" وجبة المكسيكيين المفضلة، و"السوشي" أكلة بحرية يعشقها اليابانيون، وفي مصر يكون الخيار الأول للأكلات الشعبية، تلك المكونات من المكرونة والأرز الممزوجين في طبق واحد مع العدس وصلصة الطماطم، مع تنوع في الإضافات مثل "البصل وصلصة الطماطم والحمص"، إنه طبق "الكشري".

وأعرب عدد من المشاهير عن محبتهم لتناول وجبة "الكشري"، مثل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي "ليفربول" الإنجليزي، وآخرهم الفنانة دينا الشربيني التي كشفت عن كونه الوجبة المفضلة لها، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مشيرة إلى طريقتها المفضلة في تناوله بإضافة الكثير من الصلصة والبصل، والتخلي عن المكرونة والحمص.

وقال الشيف أحمد فراج، طباخ المنتخب، في برنامج "صباح المونديال" على قناة "أون سبورت" إن الكشري هو الوجبة المفضلة للفرعون المصري محمد صلاح، إذ طلب منه تحضيره عقب انتهاء المباراة الودية بين منتخبي مصر والبرتغال، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 في مارس الماضي.

ويسبق دينا الشربيني ومحمد صلاح في حب "الكشري" الكثير من المشاهير، فظهرت الممثلة الأردنية ميس حمدان في أحد مطاعم "الكشري"، في عدد من الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحرص على ملء طبق "الكشري بنفسها.

فيما أعربت الفنانة مي كساب، على وسائل التواصل الاجتماعي عن حبها لـ"الكشري"، وأنه وجبتها المفضلة في اليوم المسموح به لكسر نظامها الغذائي، ونشرت صورة لها مع صاحب أحد مطاعم "الكشري" الشهيرة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" في عام 2015.

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