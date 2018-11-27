بالصور| "دار علوم" تكرم بوسي شلبي وهالة صدقي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة أثناء تكريمها اليوم بكلية دار العلوم.

وظهرت بوسي، بصحبة الفنانة هالة صدقي، والإعلامية هالة سرحان، اللاتي جرى تكريمهن اليوم أيضًا.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي تألقت خلال مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الأربعون، في عدة إطلالات مميزة ومختلفة.

الجدير بالذكر أن بوسي من مواليد حي المهندسين، وحصلت على بكالوريوس في التجارة عام 1988. وهي الزوجة الثانية من الممثل محمود عبد العزيز وليس لديها أبناء.

وكانت بدأت مسيرتها في العمل في مجلة سيداتي سادتي، ثم عملت في شبكة راديو وتلفزيون العرب التي كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما، ومن ثم قناة ART، فكان أشهر برامجها عيونart، الذي قدمته على مدى خمسة عشر عاماً، وهي تقدم حاليًا برنامج "أحلى النجوم"، على فضائية المحور.

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