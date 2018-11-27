الصور الأولى من احتفال بوسي بعيد ميلادها بصحبة ابنتيها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور من احتفال الفنانة الكبيرة بوسي، بعيد ميلادها الـ65، بصحبة ابنتيها سارة، ومي، بالإضافة للإعلامية بوسي شلبي.

وظهرت بوسي مرتدية جاكيت من الفرو، باللون العنابي، مع شعر أصفر قصير، وبدون مكياج.

يذكر أن بوسي، ولدت في26 نوفمبر1953، بمنطقة شبرا، ودرست بكلية التجارة، ثم بدأت حياتها الفنية مُبكرًا، عقب مشاركتها في مسلسل "جنة الأطفال" وهي في العاشرة من عمرها، ومن ثم تألقت في العديد من الأدوار الفنية المتعددة.

وهي شقيقة الممثلة نورا، وتزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972 وأنجبا سارة، ومي، إلا أن تم الطلاق بينهما بعام 2006 دون الإعلان عن تفاصيل، وفي عام2015 عادت إلى نور الشريف بعد انفصالهما الذي استمر لتسع سنوات، حتى توفى الشريف، في أغسطس من نفس العام.

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