وائل رمضان يعود للإخراج بالمسلسل الكوميدي "ناس بوك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى النجم السوري وائل رمضان تحضيراته لانطلاق تصوير المسلسل الكوميدي "ناس بوك" من إخراجه وتأليف أسامة كوكش وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وبطولة عدد من النجوم السوريين، حيث سيبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور قصة العمل بحسب معلومات خاصة لموقع فوشيا حول عدد من سكان بناء واحد يعيشون تفاصيل حياتهم اليومية ويستقبلون دائماً ساكنا جديداً يستأجر المنزل الفارغ في البناء لتدور حكايا مختلفة تحمل الطابع الكوميدي.

وكانت آخر أعمال رمضان في الإخراج التلفزيوني عبر مسلسل "كليوباترا" في العام 2010.

من جانب آخر يواصل رمضان تصوير شخصيته في مسلسل "عطر الشام4" إنتاج شركة قبنض، غير أن تحولات شخصيته مع نهاية الجزء الثالث من العمل الشامي الذي يخرجه محمد زهير رجب، ستكون أكثر وضوحاً في الجزء الرابع لينتقل من حالة الشرّ والتآمر على أهل حارته إلى حالة التفاعل معهم ومحبتهم ومساندتهم في وقوفهم ضد الاستعمار الفرنسي.