مشاهير ينعون أمل حمادة بعد وفاتها المفاجئة بهذه الكلمات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار خبر وفاة نجمة مواقع التواصل اللبنانية أمل حمادة اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر جلطة دماغية حادة؛ صدمة كبيرة للمشاهير ونجمات الوسط الفني اللبناني والوطن العربي.

النجمة اللبنانية إليسا نعت الفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، قائلة: "زعلت كتير لما عرفت بوفاة أمل حمادة..كانت قاسية بتعليقاتها مرات بس قدام الموت ما فينا إلا نجتمع ونصلي لروحها.. الله يرحمها".

وعبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن حزنها الشديد لوفاة حمادة، وقالت في نعيها بتغريدة عبر "تويتر": "أنا كمان زعلت كتير لخبر وفاة أمل حمادة الله يرحمها".

كما غردت الصحفية والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، قائلة: "غريب.. أمل متل ما طلبت صار.. بس ابن خالتها بيقول موت سريري وما حدا بيعرف قدرة ربنا.. لي الكل ودعها.. البنت بعدا بالمستشفى حسب ابن خالتها".

وكتبت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ناعية حمادة عبر "تويتر"، قائلة: "الله يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها ومحبيها".

ونشرت الممثلة السورية جيهان عبدالعظيم، صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها بـ"إنستغرام" وعلقت عليها: "الله يرحمك أمل راحت أم دم خفيف".

بينما علق الإعلامي اللبناني رجا ناصر الدين، قائلًا عبر حسابه بموقع "تويتر": "زعلت كتير لخبر وفاة أمل حمادة إن لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الفنان اللبناني جو رعد صورة تجمعه بـأمل حمادة عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "ما عم صدق شو الحياة قصيرة وسريعة.. حكيت أمها لأمل وهي أكدتلي الوفاة ومنهارة.. أمل حمادة اللي كلها حياة وبتضحك وبضحكنا.. ماتت بجلطة دماغية إن لله وإن إليه راجعون".