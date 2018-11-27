شيلاء سبت تطوي صفحة الخلاف مع صالح الراشد.. وتؤكّد: كل واحد منا تحدّث عن الآخر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة البحرينية شيلاء سبت تصالحها مع المذيع الكويتي صالح الراشد، مؤكدةً أن عشرةً وصداقةً طويلةً تجمعهما والخلاف وارد ولكن الخطأ الحقيقي هو الاستمرار بالخلاف.

وقالت شيلاء في فيديو جديد عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات" مع صالح الراشد إن الخلاف كشف بعض الناس الذين حاولوا الوقيعة بينهما، مشيرة إلى أن صالح الراشد أكثر شخص يفهمها ويعرفها جيدًا لأن علاقة منذ 12 عامًا تجمعهما.

وشدّدت النجمة البحرينية الشابة على أنها لم تغضب منه بسبب بعض الكلام الذي قاله عنها خلال الخلاف، لأن كل منهما تحدّث عن الآخر، ووقت الغضب الإنسان يتحدّث دون قصد.

ومن جانبه أكّد الراشد أن البعض حاول التدخل بينهما لإشعال الأمور، موضحًا أنهما لم يتوقفا يومًا عن التحدث مع بعضهما ولكنهما ابتعدا فقط قليلًا وتحدّثا بعد ذلك عن محاولات بعض الأشخاص مضاعفة الخلاف.

وكانت شيلاء سبت ردّت على سؤال أحد متابعيها على "إنستغرام" حول إمكانية زواجها من صالح الراشد، قائلة: "ادعي علي بالموت ولا الزواج من صالح".

واعتبر البعض أن ردّ شيلاء سبت القاسي جاء بعد أن جاوب صالح الراشد عن نفس السؤال، قائلاً: "لا طبعًا".

الفيديو..