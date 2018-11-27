نانسي عجرم تطلب مساعدة جمهورها في اختيار اسم مولودتها المُنتظرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن شعورها بالحيرة بسبب اختيار اسم مولودتها الثالثة، مطالبةً جمهورها باقتراح مجموعة من الأسماء لمساعدتها في ذلك الأمر.

ونشرت نانسي صورةً جديدةً لملابس مولودتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، معلقةً: "العالم مليان أسماء حلوة وأنا فعليا توهت وأنا بختار اسم أميرتي القادمة.. في حد يساعدني".

وكانت نانسي تعرّضت لانتقادات بسبب ارتدائها الفساتين القصيرة ورقصها على الرغم من حملها في الأشهر الأخيرة.

وتخوض نانسي عجرم في الوقت الحالي جولة غنائية في عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت قد أحيت حفلًا في باريس، ثم تابعت رحلتها لتصل إلى ولاية فيغاس.

يُذكر أن نانسي طرحت مؤخرًا أغنية "بدنا نولع الجو" على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والتي حقّقت نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات.