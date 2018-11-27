كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - أحمد موسي يكشف مزايا "الأتوبيس ذكى ويؤكد: " مقلة حضارية"

معتز عوض

علق الإعلامي أحمد موسى على بدء تشغيل الأتوبيس الذكي، قائلا:" إحنا داخلين على مرحلة جديدة في النقل متمثلة في الأتوبيس الذكي الذي يعتبر وسيلة نقل محترمة ونظيفة".

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" يمكنك التعرف على عدد الكراسي الفارغة في الأتوبيس الذكي، عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول، ويتم شراء كارت ذكي للدخول إلى الأتوبيس ويكون رقم الكرسي محدد لكل راكب وفقا لما اختاره على التطبيق".

وتابع:" لما تكون عايز تنزل يتواجد زر بجانب الكرسي ومن جانبه يقوم سائق الأتوبيس بالتوقف، وهناك مدخل خاص لذوي الإحتياجات الخاصة، والأتوبيس مزود بأماكن لشحن الهواتف المحمولة، وبه «واي فاي»".

وأكمل:" الأتوبيس الذكي يعتبر نقلة حضارية في وسائل النقل للمواطنين، وده بنشوفه في أوروبا، ولكن ينقصه أن تكون التذكرة موحدة لركوب الأتوبيس ومترو الأنفاق".

ووجه " موسى" رسالة للمواطنين، قائلا:" سيب عربيتك واركب الأتوبيس الذكي ده خدمة 7 نجوم".