كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - محمد بن سلمان لوزير التجارة السعودى : اعتبر نفسك وزير مصرى

كشف ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أنه تلقي تكليفًا واضحًا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بأن يعتبر نفسه وزيرًا بالحكومة المصرية سعيًا لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية، مؤكدًا أن التكليف يأتي في إطار التأكيد على أن مصر هي السد الاحترازي للأمة العربية.

وقال «القصبي»، الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي، إنه على هامش زيارة ولي العهد إلى مصر سيتم عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع جميع دوائر اتخاذ القرار الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر هي الشريك الاستراتيجي الأكبر للملكة العربية السعودية على مستوى العالم، ونسعى بكل قوة لتعزيز تلك الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن «الوزير»، أنه تم الاتفاق مع وزيري التجارة والاستثمار في مصر على تشكيل وفد من مجلس الأعمال المصري السعودي يضم ٥ أعضاء لحضور الاجتماعات التي ستنظمها وزارة الاستثمار المصرية لإزالة جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.

وأشار «القصبي»، إلى أن هناك سعي لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية الذي يسجل حاليًا ٧.٣ مليار، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية القائمة في مصر حاليًا تبلغ ٧.٣ مليار دولار بعدد شركات يتجاوز ٥ آلاف شركة، في حين تبلغ أعداد التراخيص الممنوحة بالمملكة بشراكة مصر نحو ٣٩٢ مشروعًا باستثمارات تقدر بنحو ٧٠٠ مليون دولار.