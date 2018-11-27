كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - موسي: العدو مشترك.. وعلينا تبنى القضايا المهمة بين مصر والسعودية

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاجتماع المشترك للإعلاميين المصريين والسعوديين أرسى مجموعة من القواعد.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد ضرورة إنشاء منظومة خاصة بالإعلام المصري والسعودية والإماراتي والبحريني لمخاطبة الداخل والخارج.

وتابع: "العدو مشترك والهدف واحد وعلينا تبنى القضايا المهمة بين البلدين، وأكد مكرم محمد أحمد ضرورة الدفاع عن مصالح الدول العربية والشعوب العربية من خلال الإعلام، ومواجهة الحملات والمؤامرات التي تتعرض لها الدول العربية".

وأكمل: "مكرم محمد أحمد قيمة كبيرة وله مواقف مهمة ويدافع عن حرية التعبير والإعلام في تلك المهنة، وأشار إلى ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات".