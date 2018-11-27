كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - تعليق أحمد موسي على أحداث الشغب فى فرنسا

معتز عوض

علق الإعلامي أحمد موسى، على أحداث الشغب والعنف في فرنسا، قائلا:" مش دي فرنسا اللي نعرفها، وأشهر محلات الماركات في العالم تم سرقتها وهناك أعمال سرقة ونهب وحرق للمنشآت.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس الفرنسي ماكرون وصف من قام بتنفيذ أعمال الشغب والنهب والسرقة بالبلطجية.

وتابع:" ماكرون أكد أنه سيقف بكل حزم ضد البلطجية والهمج الذين نفذوا أعمال الشغب في البلاد وكافة تلك الأعمال لن تجعله يتراجع، ولكنه سيواجه بكل قوة".

وأكمل:" كافة المعارضين أكدوا أن خطاب ماكرون محبط وأنهم سيتظاهرون مرة أخرى يوم السبت المقبل لمطالبته بالرحيل".